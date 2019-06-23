Стало известно, сколько украинских ЛГБТ-военных пришли на Марш равенства в Киеве

В Марше равенства "Киев прайд 2019" приняли участие более 30 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Громадське.

"Именно из-гомофобов, в частности, гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - цитирует издание слова одного из участников Марша, добровольца батальона "Донбасс" Виктора Пилипенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция поймала банду преступников, которые пытались устроить провокации во время Марша равенства. Всего были задержаны девять человек. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

Также появилось видео нападения на участников Киев прайд 2019.

Кроме того, в сети показали забавное фото с митинга противников "Киев прайд 2019".