Это только начало: в Киеве открыли первую смарт-улицу

Современные города являются движущей силой экономического процветания и политического прогресса, а также жизненными центрами демократии и сплоченности общества. Громады контролируют работу власти, государственные финансы и подают свои проекты для развития городов.

"В Киеве уже работает порядка 40 проектов электронного управления, безопасности, транспорта, медицины, коммунальных услуг", - отметил во время Форума "Пульс Украины" Юрий Назаров, руководитель Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского городского совета. - "Создав свой кабинет, киевляне могут через смартфон платить коммунальные услуги, подавать петиции, жалобы, а также контролировать расходы из бюджета. Подавать инициативы развития города и голосованием блокировать действия власти ".

На телефон могут приходить сообщения об изменении движения транспорта, прекращении горячего водоснабжения, а также сообщения о пожаре или других техногенных катастрофах в зоне, где находится владелец смартфона. Также есть программы, которые помогают мэру столицы и его заместителям даже удаленно через планшет быстро отслеживать проблемные ситуации в городе, анализировать их и принимать управленческие решения.

"Подобные технологии уже не первое десятилетие работают в мегаполисах мира. Сейчас они начали внедряться и в Киеве. И один из двигателей этого прогресса - Форум "Пульс Украины", - подчеркнул Юрий Назаров.

Тема Форума: «Наши города - наше будущее». Во время Форума в Киеве открыли первую смарт-улицу. Фонари на ней включаются за датчиками движения пешеходов и велосипедистов. Для последних есть не только отдельные дорожки, но и прокат велосипедов. Те, кто на электрокарах, могут их подзарядить. Есть также зарядки для телефонов, и они работают от солнечных батарей, вмонтированных в разумные лавочки в зонах отдыха. Есть бесплатный Wi-Fi. Также, кроме системы сортировки мусора, была установлена станция контроля качества воздуха, а полицию можно вызвать, нажав тревожную кнопку прямо на уличном столбе. Уровень безопасности поддерживают 12 видеокамер с широким функционалом. Все это заработало на столичной улице Салютной.

"Смарт-улица - это отдельная экосистема, учитывающая все аспекты жизни современных горожан и делающая ее максимально комфортной благодаря использованию инновационных решений. Салютная - это только начало наступления разумных технологий в привычный быт ", - сказал во время открытия смарт улицы Юрий Назаров.

Форум "Пульс Украины" объединяет идейных людей разных профессий для выработки лучших моделей развития общества. Участниками Форума являются молодые политики, эксперты, общественные активисты, общественные лидеры, журналисты и предприниматели из Украины и других стран, а также доноры, дипломаты и представители международных организаций и делегаций в Украине. Форум проходит в рамках проекта «Центр изучения демократии». Его организовывает Немецко-Польско-Украинское общество в сотрудничестве с Европейско-Украинским центром молодежной политики при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.