Киевлян предупредили об опасности из-за огненного ЧП: что делать

Специалисты предупредили жителей Киева в связи с масштабным пожаром в Святошинском районе Киева, где горят склады секонд-хенда.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

"В Киево-Святошинском районе, на ул. Большая Кольцевая, 4-А на границе с г. Киевом горят склады секонд-хенда (на территории бывшего резинового завода). Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район г. Киев. Аварийно-спасательные службы и экологи делают систематически замеры воздуха, пока превышений нет", - говорится в сообщении.

В связи с возникшим ЧП, специалисты дали ряд рекомендаций жителям Киева, как вести себя в такой ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевской школе произошел сильный пожар. Пожарно-спасательной службе пришло бороться с огнем около часа.