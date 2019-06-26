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Киевлян предупредили об опасности из-за огненного ЧП: что делать

среда, 26 июня 2019, 23:27
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Специалисты предупредили жителей Киева в связи с масштабным пожаром в Святошинском районе Киева, где горят склады секонд-хенда.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

"В Киево-Святошинском районе, на ул. Большая Кольцевая, 4-А на границе с г. Киевом горят склады секонд-хенда (на территории бывшего резинового завода). Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район г. Киев. Аварийно-спасательные службы и экологи делают систематически замеры воздуха, пока превышений нет", - говорится в сообщении.

В связи с возникшим ЧП, специалисты дали ряд рекомендаций жителям Киева, как вести себя в такой ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевской школе произошел сильный пожар. Пожарно-спасательной службе пришло бороться с огнем около часа.

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