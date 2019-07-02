ВАЗ и Skoda устроили смертельное ДТП на перекрестке в Киеве: фото и видео

В Киеве произошло жуткое ДТП, в котором автомобиль прямо на шедшего пешехода, в результате чего один человек погиб и двое пострадали.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram, публикуя фото и видео с места ЧП.

"ДТП с фатальным исходом произошло на перекрестке Газопроводной и Кольцевой. Здесь водитель ВАЗ не пропустил Skoda. В результате столкновения, Skoda отбросило на тротуар, где в это время находился пешеход, а затем - в кювет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к сожалению, пешехода (мужчину средних лет) спасти не смогли. Водитель Skoda был госпитализирован в больницу, а водителю ВАЗа оказали помощь на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее легковушка попала в смертельное ДТП с грузовиком под Киевом.