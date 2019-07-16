Журналисты обнаружили целый автопарк в декларации кандидата в депутаты Маляревича

Кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №214 от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Олесь Маляревич оказался обладателем целого парка ценных иномарок.

Об этом сообщает "КиевВласть".

Согласно данным общественного движения "Честно",которое проанализировало декларации депутатов Киевсовета, Олесь Маляревич занимает почетное третье место среди депутатов-любителей роскошных автомобилей.

В автопарке народного избранника присутствуют RangeRover, Audi A8, Mercedes, Chevrolet, Nissan, а также два Lexus. И это не считая автомобилей, оформленных на жену Маляревича или других его родственников.

Также в имущественной декларации Маляревича указанные четыре паркоместа. Кроме того, он обладает несколькими гаражами большой площади.