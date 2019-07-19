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Хоронили в закрытом гробу: появилось важное видео и детали смерти парня после Atlas Weekend в Киеве

пятница, 19 июля 2019, 10:10
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20-летнего Вадима Онищенко, которого нашли повешенным после фестиваля Atlas Weekend в Киеве, хоронили в закрытом гробу, а родителям не сообщили о его смерти. О ней они узнали, после очередного прозвона больниц.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Онищенко Вадима, который пропал 11 июля, хоронили в закрытом гробу. Несмотря на то, что заявление было написано 11 июля, полиция занялась поисками только 15 июля и нашли его изуродованное тело тем же вечером в элитном доме на Институтской 18а, где повсюду стоят камеры наблюдения. Тело было буро-зеленого цвета, всё в ссадинах, глаза навыкате, голова местами в залысинах, темно-русые волосы стали очень светлыми, будто выгорели на солнце, Вадима нашли привязанным за шею к перилам его же бордовой курткой в положении сидя. Одежда вся испачкана грязью и кровью, но паспорт и кошелёк идеально чистые", - пишут журналисты.

Также родителей долгое время не пускали в морг.

"В морг их не пускали долгое время, их провели на опознание только вечером 16.07 и только по детской травме головы они смогли подтвердить личность своего двадцатилетнего сына! Зато уже с самого утра 16.07 во всех новостях было написано, что парень, исчезнувший 11.07, совершил суицид. Родители даже не были на месте преступления, собственно как и следователь, который халатно отправил туда двух своих подчиненных, в морг он тоже не явился. Никто не дает семье ответы ни на какие вопросы", - утверждают авторы.

Также в сети опубликовали видео от 11 июля, на котором видно Вадима (в бардовой куртке). Кто те люди, которые его окружают – неизвестно. После этого парня никто не видел.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что ранее 20-летний Вадим Онищенко никогда не заикался о суициде.

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