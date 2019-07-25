Работало под "крышей" копов: СБУ обнаружила в Киеве "секретное" казино и показала фото

В центре Киева СБУ накрыла подпольное казино, которое было замаскировано под караоке.

Об этом сообщает СБ Украины в Facebook.

"По информации СБУ ежемесячный объем заведения составлял до полумиллиона долларов США. Во время санкционированных следственных действий в помещении казино правоохранители изъяли наличные, рулетки, столы для игры в карты, фишки, общей стоимостью более 300 тысяч американских долларов", - сообщили в ведомстве.

Клиенты попадали в казино исключительно по рекомендации и с соблюдением мер конспирации, в частности только после предварительной заявки на визит.

В сети со скепсисом восприняли эту новость.

"Бинго. Мы это уже видели, но в исполнении Ляшко с кувалдой и игровыми автоматами. Это реальный результат! Горжусь работой СБУ!", "Молодцы. Родина теперь в безопасности. Нужно всех причастных повысить в званиях и наградить медалями. И орденами", - стебутся в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист рассказал о скандальной проделке игорных залов PariMatch.