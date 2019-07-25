RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

25 июля

01:33
Работало под "крышей" копов: СБУ обнаружила в Киеве "секретное" казино и показала фото
00:29
В сети волна гнева из-за оскорбления украинцев жительницей Станицы Луганской: видео

24 июля

23:59
На Донбассе засветился известный российский пропагандист: опубликованы фото
23:55
Страшно смотреть: появились фото серьезного ЧП на пляже в Крыму
23:53
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
23:32
В Киеве началась "охота" на "героев парковки": опубликованы фото
23:25
Пропавшего бойца ВСУ с позывным "Хосе" отравили: в сети раскрыли детали
23:04
Боевики ДНР проходят военное обучение в России: резонансные подробности и фото
22:59
В Турции расстреляли белорусского дипломата: видео с места ЧП
22:42
Что-то пошло не так: на свежем фото Путина заметили интересную деталь
22:30
В Киеве педофил напал на девочку в подъезде: появилось описание преступника
22:19
Людей заперли в здании: на 106-м округе полиция оказывает давление на членов ОИК
Все новости

Работало под "крышей" копов: СБУ обнаружила в Киеве "секретное" казино и показала фото

четверг, 25 июля 2019, 01:33
переглянути новину українською
Фото: пресс-служба СБУ\Facebook

В центре Киева СБУ накрыла подпольное казино, которое было замаскировано под караоке.

Об этом сообщает СБ Украины в Facebook.

"По информации СБУ ежемесячный объем заведения составлял до полумиллиона долларов США. Во время санкционированных следственных действий в помещении казино правоохранители изъяли наличные, рулетки, столы для игры в карты, фишки, общей стоимостью более 300 тысяч американских долларов", - сообщили в ведомстве.

Клиенты попадали в казино исключительно по рекомендации и с соблюдением мер конспирации, в частности только после предварительной заявки на визит.

В сети со скепсисом восприняли эту новость.

"Бинго. Мы это уже видели, но в исполнении Ляшко с кувалдой и игровыми автоматами. Это реальный результат! Горжусь работой СБУ!", "Молодцы. Родина теперь в безопасности. Нужно всех причастных повысить в званиях и наградить медалями. И орденами", - стебутся в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист рассказал о скандальной проделке игорных залов PariMatch.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: