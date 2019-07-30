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​В Киеве совершили дерзкое нападение на журналистов: все подробности, фото и реакция сети

вторник, 30 июля 2019, 23:04
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30 июля в государственное информационное агентство "Укринформ" ворвалась толпа мужчин, которые забросали яйцами присутствующих и разгромили пресс-центр.

Об этом сообщает Нацполиция.

Около 16:30 в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросать яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события был задержали и доставили в отделение полиции. В настоящее время они дают показания.

Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

По словам, председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности руководитель пресс-зала Сергей Сай-Боднар.

"Больше всего досталось руководителю пресс-зала Сергею Ивановичу Сай-Боднару, которого молодые люди душили, оттягивая от дверей. Сейчас журналисту оказывают медицинскую помощь врачи "скорой". Также избили двух сотрудников технического отдела агентства", - написал он в Facebook.

Под постом появились бурные комментарии.

"У нас какие-то неадекват - титушки в эти дни постоянно на Левобережке бродят", "Нападение на журналистов в центре столицы в Государственном "Укринформе" Такого еще видимо не было....", "Интересно, отреагирует на этот инцидент Президент Зеленский? он сегодня демонстрирует свое желание навести порядок в ненцы-Украина", "Аксенов - украинофоб и фашист, который является подсобником ДНР, причастен к проведению незаконного референдума 2014 года, имеет российский паспорт, и откровенно презирает украинских военных. Я не поддерживаю погромы. Но может быть не стоит давать таким персонажам трибуну? Ведь вы просто драконите и провоцируете людей. Или деньги не пахнут?", - комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 21 июля, в городе Славутич Киевской области группа людей напала на журналиста Юрия Булата, в результате чего он скончался от полученных травм.

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