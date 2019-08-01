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Появились видео с таксистом-"маньяком" в Киеве и рассказ его жертвы

четверг, 01 августа 2019, 20:42
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Женщина, которую в лесу в Киеве изнасиловал таксист, рассказала о происшествии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Жертва насильника в отделении полиции опознала своего обидчика. Она пересказала события, которые произошли с ней 31 июля. Тогда она словила такси-попутку около станции метро "Академгородок". Однако водитель не повез ее по адресу, а заехал в лес. Злоумышленник побил и орально изнасиловал девушку. Потом он заставил перечислить деньги на свою карточку в сумме около 4 тысяч, забрал телефон и уехал.

Преступником оказался 29-летний мужчина, который работает в службе такси. Он неоднократно был судимый на территории Украины и другого государства за имущественные преступления и мошенничество. О нем в полицию заявил также сотрудник одного из хостелов, который узнал мужчину. Он рассказал, что то поселился у них.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним общаются полицейские и проводят все необходимые следственные действия. Кроме того, собирается доказательная база его причастности к совершению аналогичного преступления в Киеве, а также к кражам из хостелов.

Следователи Святошинского управления полиции начали уголовные производства по части 1 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 23 июля в Одесской области сотрудники полиции задержали 63-летнего педофила, который изнасиловал 9-летнего мальчика.

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