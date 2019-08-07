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Пожар возле метро в Киеве: появилось видео, снятое с перрона и у сгоревших МАФов

среда, 07 августа 2019, 12:19
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В сети появилось видеозапись пожара неподалеку от станции метро Дарница в Киеве, на нем заметно как перрон покрыт густым дымом, а на улице, при выходе со станции горят киоски.

Видео в открытом доступе у себя на канале в YouTubeвыложил пользователь Игорь Евгеньев.

"Пожар около метро Дарница, 7 августа. Горят киоски", - подписал свое видео автор.

Следует отметить, что люди слабо реагируют на пожар, некоторые, в том числе и автор, спокойно пересекали огражденную пожарными территорию.

Судя по ролику, горел популярный у местных жителей киоск с грузинской едой и зоомагазин, который находится с ним рядом.

Пожар тушили около 10 человек личного состава ГСЧС, а также одна единица техники.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились кадры с места пожара в районе станции метро "Дарница" в Киеве. Видно, что дым распространился далеко за пределы места событий - его можно увидеть с любой точки района города.

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