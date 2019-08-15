В Киеве взорвалась и сгорела маршрутка: первые фото и видео

В Киеве на Броварском проспекте взорвалась и сгорела дотла пассажирская маршрутка.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечается, ЧП произошло недалеко от станции метро Лесная. Речь идет о маршрутке номер 332. По данным в соцсетях не совсем понятно, были ли в момент взрыва в маршрутке пассажиры и пострадал ли кто-либо.

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Сообщается, что маршрутка сгорела дотла в считанные минуты, а прибывшие на место ЧП спасатели ГосЧС погасили уже догорающий каркас.

По неофициальным данным, в маршрутку бросили бутылку с горючей смесью, после чего и произошло возгорание.

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Как сообщал "Апостроф", менее месяца назад возле метро Лесная произошло похожее ЧП с маршруткой.