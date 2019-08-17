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В Киеве вандалы "уничтожили" целый поезд метро: видео

суббота, 17 августа 2019, 04:29
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В Киеве вандалы полностью раскрасили целый поезд в метрополитене.

Видео с их "работой" опубликовал пользователь Facebook Влад Антонов (ненормативная лексика, 18+).

На записи заметно, как мимо работников метрополитена проезжает поезд, где синей, фиолетовой и белой краской разрисован не только корпус, а даже окна и двери. Также видны известные в отдельных районах Киева теги и надписи, по которым при желании можно найти "художников".

Автор отметил, что видео было записано в районе метро Дарница рано утром, 16 августа.

"Суровый Киев, весь поезд. Метро Дарница. Зачем?", - задается вопросом автор публикации.

Во второй части записи показано, как поезд уже доставлен в депо на простой для отмыва.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева вандалы окрасили воду в одном фонтане в зеленый цвет, а в другой – вылили мыльный раствор. Работники муниципального предприятия "Киевводфонд" сумели нейтрализовать ситуацию, виновники найдены не были.

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