В Киеве минеры устроили новый переполох: что заминировали на этот раз

В Киеве неизвестные заявили о закладке бомбы на всех вокзалах столицы.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что неизвестный около 15 часов сообщил о минировании всех железнодорожных вокзалов.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку вокзалов и прилегающих территорий. В частности, проверка проводится на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах.

На вокзалы направлены кинологи, медики, полиция, а также сотрудники ГосЧС.

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в Киеве неизвестные заявляли о минировании всех мостов через Днепр.

Стоит отметить, что в начале месяца в Киеве поймали "шутников", которые заявляли о массовом минировании в Харькове.

В июне в Киеве минировали школы, роддомы и ТЦ, а также все детские сады.