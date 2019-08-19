В Киеве минеры устроили новый переполох: что заминировали на этот раз

В Киеве неизвестные заявили о закладке бомбы на всех вокзалах столицы.
Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что неизвестный около 15 часов сообщил о минировании всех железнодорожных вокзалов.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку вокзалов и прилегающих территорий. В частности, проверка проводится на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах.
На вокзалы направлены кинологи, медики, полиция, а также сотрудники ГосЧС.
Как сообщал "Апостроф", 12 августа в Киеве неизвестные заявляли о минировании всех мостов через Днепр.
Стоит отметить, что в начале месяца в Киеве поймали "шутников", которые заявляли о массовом минировании в Харькове.
В июне в Киеве минировали школы, роддомы и ТЦ, а также все детские сады.