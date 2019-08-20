Дуйте в тюрьму: Кличко устроил команде Зеленского неожиданный сюрприз

В Киеве городская государственная администрация сменила юридический адрес, переехав с улицы Крещатик, 36 по адресу КП "Киевблагоустройство" на Дегтяревскую, 31.

Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Таким образом КГГА прекратила арендовать помещение по соседству с Киевсоветом.

"Комплекс по улице Крещатик, 36 в Шевченковском районе г.Киева на основании решений Киевского городского совета от 18.06.2009 года №722/1778 и от 25.03.2010 года №485/3923 закреплен за Киевским городским советом. У юридического лица "Киевская городская государственная администрация", на базе которого сформирован исполнительный орган Киевского городского совета, нет работников; уплата налогов и сборов не проводится; на балансе право оперативного управления административным комплексом по улице Крещатик, 36 отсутствует", - сообщили в мэрии.

В пресс-службе КГГА уточнили, что изменение юридического адреса связано с "оптимизацией" в вопросах управления коммунальной собственностью столицы. Следует отметить, что неподалеку от нового адреса администрации находится печально известное Лукьяновское СИЗО.

Известная журналистка Соня Кошкина назвала отъезд КГГА ходом Виталия Кличко в его борьбе против представителей Офиса президента Зеленского за сохранение должности.

Подробнее о противостоянии главы КГГА и киевского городского головы Виталия Кличко с представителями ОПУ читайте в материале "Апострофа": "Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу"