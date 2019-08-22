В Киеве борцы с "героями парковки" наказали жертву ДТП: опубликованы фото

В ночь на 21 августа неизвестный совершил столкновение с автомобилем Honda, после чего скрылся с места преступления.

Об этом сообщает владелец пострадавшего автомобиля. Мужчина рассказал, что оставил свое транспортное средство припаркованным по адресу Гришка, 7.

"В мою Honda кто-то неплохо так въехал. Скорее всего - удара было два. От этого автомобиль залетел на бровку, а утром ещё какие-то борцы за парковку бросили мне шину на капот, типа я закрыл проход", - рассказал пострадавший.

Мужчина просит вероятных очевидцев событий сообщить какую-либо информацию. Он отметил, что в его автомобиль въехал "какой-то темный внедорожник".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове несколько водителей припарковали свои автомобили с нарушением правил дорожного движения, а именно в месте для выгула собак в парковой зоне.