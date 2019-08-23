Как выглядел военный парад в Киеве в 2018 году: впечатляющие фото и видео с дрона

В Киеве на День Независимости, 24 августа 2019 года, по решению президента Украины Владимира Зеленского не будет проводиться военный парад. Вместо этого украинцам покажут Шествие Достоинства, а ветераны войны на Донбассе отдельно от власти проведут Марш ветеранов.



ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 2019: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

"Апостроф" решил напомнить читателям, как выглядел военный парад в 2018 году.

В 2018 году фоторепортаж для "Апострофа" сделал корреспондент Александр Гончаров, который также снял с помощью дрона впечатляющее видео парада с высоты.

Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Военный парад на День независимости 2018 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

В параде на День Независимости 2018 года приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и других формирований. Также маршем в центре Киева прошли 18 военных подразделений из других стран.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какая погода будет на День Независимости в Украине.