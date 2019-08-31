В Киеве задержали неадеквата, который бросался с ножом на детей: фото

В субботу, 31 августа, в Соломенском районе Киева сотрудники полиции задержали мужчину, который бросался на прохожих с ножом.

Фото задержанного публикует Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Волынской, 10. Как отмечается, мужчина угрожал как взрослым прохожим, так и детям.

"Только что на ул. Волынской, 10, полиция задержала неадекватного мужика, который бросался на прохожих с ножом. Причём, как на взрослых, так и на детей. Полный аут. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в парке Партизанской Славы в Киеве правоохранители задержали мужчину, который демонстрировал детям свои половые органы и угрожал им оружием.