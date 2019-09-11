RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

13:38
Европейский суд принял выгодное для Украины решение по "Газпрому"
13:03
ГРС направила в Раду и Кабмин предостережения по поводу правок в Налоговый кодекс
11:35
Гривна преодолела психологическую отметку: официальный курс НБУ
10:12
​Отмена военного сбора и накопительные пенсии: сколько будут получать украинцы

10 сентября

19:23
В НБУ рассказали, что будет с мелкими монетами с 1 октября: опубликовано видео
18:35
​Зеленский пригрозил "теневым" АЗС: что ждет нарушителей
17:35
Рада приняла за основу закон о детенизации в сфере торговли: в чем суть
16:13
​"Укрзализныця" задумала "революцию" в обслуживании пассажиров: фото новинки
15:31
Что происходит с гривной: фото обменника Киева
13:39
Положительный и негативный фон: эксперты рассказали о ситуации на валютном рынке
11:36
​Стало известно, сколько "Слуг народа" зарегистрированы в госреестре
10:45
Что будет с долларом на этой неделе: появился прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве мать устроила опасное ЧП с маленьким ребенком: опубликованы фото

среда, 11 сентября 2019, 03:10
переглянути новину українською

В Киеве женщина в жару оставила своего маленького ребенка в автомобиле с закрытыми окнами и ушла на рынок.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

По сведениям очевидцев, женщины не было около получаса.

"Мать оставила на 30 градусной жаре малыша в машине с закрытыми стеклами на 25 минут, а сама пошла в это время на рынок.
Ребенок громко плакал, а когда неравнодушные граждане уже хотели бить стекло - она вернулась очень агрессивная и начала вот это "не ваше дело, за своими детьми смотрите" и т.д.", - отметили в публикации.

В комментариях под публикацией пользователи возмутились таким отношением женщины к ребенку и призвали звонить в полицию в подобных случаях.

Как сообщал "Апостроф", в середине августа в Вишневом Киевской области из окна четвертого этажа выпал ребенок, его в критическом состоянии забрали в больницу.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: