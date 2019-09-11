В Киеве мать устроила опасное ЧП с маленьким ребенком: опубликованы фото

В Киеве женщина в жару оставила своего маленького ребенка в автомобиле с закрытыми окнами и ушла на рынок.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

По сведениям очевидцев, женщины не было около получаса.

"Мать оставила на 30 градусной жаре малыша в машине с закрытыми стеклами на 25 минут, а сама пошла в это время на рынок.

Ребенок громко плакал, а когда неравнодушные граждане уже хотели бить стекло - она вернулась очень агрессивная и начала вот это "не ваше дело, за своими детьми смотрите" и т.д.", - отметили в публикации.

В комментариях под публикацией пользователи возмутились таким отношением женщины к ребенку и призвали звонить в полицию в подобных случаях.

Как сообщал "Апостроф", в середине августа в Вишневом Киевской области из окна четвертого этажа выпал ребенок, его в критическом состоянии забрали в больницу.