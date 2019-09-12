В Киеве 2-летний ребенок жил в жутких условиях: сеть взволновали подробности и фото

Киевские правоохранители шокировали историей о двухлетнем ребенке, который проживал в ужасных условиях с мамой и другими взрослыми, которые злоупотребляют спиртными напитками.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный" в Facebook, о несчастном малыше в социальные службы сообщили соседи.

Выяснилось, что ребенок проживал по улице Приречной. Соседи рассказали, что девочка часто выходит сама в подъезд.

"Когда мы зашли в дом, были поражены антисанитарным состоянием и вонью. В комнатах и на кухне был беспорядок, кучи ненужных вещей, хлам, еда в холодильника была испорчена. Кроме того, в квартире был истощен собака и шесть кошек", - рассказала инспектор сектора ювенальной превенции отдела превенции Оболонского управления полиции Людмила Зайцева.

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Полицейские установили, что биологический отец ребенка с семьей не проживает. В квартире, кроме мамы и ребенка, живут еще четыре взрослых человека. Соседи рассказали, что семейство часто устраивает пьяные посиделки.

Полицейские дали матери время убраться дома. После этого сотрудники социальных служб придут с проверкой. Если все будет в порядке, девочку вернут домой.

Сейчас ребенок находится в доме малютки. На мать составили административный протокол.

Под постом сотник недовольных украинцев раскритиковали такое поведение матери.

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