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В Киеве совершили дерзкое нападение на полицейского: опубликованы фото

понедельник, 16 сентября 2019, 15:59
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В Дарницком районе столицы компания напала на полицейского, который сделал замечание молодым людям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 01:00, в то время, как сотрудник правоохранительных органов возвращался после службы домой. В одном из дворов он заметил компанию, которая громко слушала музику и нецензурно ругалась. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок.

"Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора полицейский почувствовал, как кто-то ударил его в голову и задул лицо газом. Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу", - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.

После этого трое молодых людей из компании набросились на правоохранителя и начали его избивать. В это время из магазина, расположенном во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и "скорую" вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

Врачи госпитализировали пострадавших: у полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также переломы двух ребра. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Другой пострадавший, который получил огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

"Следственно-оперативная группа на месте задокументировала событие, опросила фигурантов и свидетелей конфликта, обработала видео с камер наблюдения. Трех молодых людей, которые наносили удары полицейскому, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними общаются следователи", - добавил Пьятниковский.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Оболонском районе столицы группа неадекватных молодых людей побила полицейского, который вмешался в их конфликт.

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