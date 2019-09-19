Центр Киева остался без света из-за аварии: на каких улица произошло ЧП

В четверг, 19 сентября, в Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети".

Без света остались такие улицы: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также переулки Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связана с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления электроэнергии - час ночи 20 сентября.

Как сообщал "Апостроф", в ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях.