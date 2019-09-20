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Опубликовано видео стрельбы "минера" на мосту в Киеве

пятница, 20 сентября 2019, 22:03
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Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко обнародовал информацию о том, что перед задержанием Алексей Белько, заблокировавший мост Метро в Киеве и угрожавший его взорвать, успел сбить полицейский беспилотник.

Об этом представитель МВД написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Шевченко, Белько удалось сбить по крайней мере один из беспилотников.

"Стрельба подозреваемого Белько, который три года с 2014 по 2017 прослужил в АТО снайпером в 8 полку специального назначения ССН, по двум полицейским наблюдательным дронам из турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort. Один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен) падает в Днепр сразу после выстрела - это зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу. Как написал кто-то из россиян в комментах под главной новостью "если у укропов в ССО начальник радиостанции радиоцентра полевого узла связи под наркотой так стреляет, то представляем, что там за бойцы служат", – написал Шевченко.

"А если серьезно, то следователи Полиции Киева будут просить у суда меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно", – добавил представитель МВД.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-учаснику АТО Алексею Белько, которого задержали правоохранители за угрозу взорвать мост Метро.

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