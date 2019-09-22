В Киеве авто полиции устроило тройное ДТП: момент попал на видео

На улице Соломенской, в Киеве, полицейский автомобиль Skoda стал причиной тройной аварии.

Видео момента столкновения опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как можно увидеть на записи, водитель полицейской Skoda решил развернуться на перекрестке, однако не заметил, что сразу за ним ехал другой автомобиль, который врезался в авто правоохранителей. По инерции второе авто задело также третий автомобиль, которые ехал навстречу.

"Момент тройного ДТП из-за невнимательности водителя полицейской Skoda, которое произошло на Соломенской, 31", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошло страшное ДТП с такси Uber - автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.