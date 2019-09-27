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В Киеве произошло крупное ЧП со строительным краном: первые фото

пятница, 27 сентября 2019, 18:08
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27 сентября в столице на Печерске рухнула стрела подъемного крана.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле бизнес-центра Сенатор, где происходит реконструкция кинотеатра "Зоряный".

"К счастью, никого не задела, но была очень близко - испуг пешеходы получили серьезный и написали заявление в полицию", - говорится в сообщении.

Опубликованы фото с места событий.

На фото видно, как испуганный прохожий перелазит через упавший кран.

Напомним, что владельцем кинотеатра "Зоряный" в 2003 году был экс-глава государственного управления делами и член "Партии регионов" Андрей Кравец. С тех пор в кинотеатре "Партия регионов" более десяти лет проводила съезды и совещания. После побега Виктора Януковича в Россию городская власть поставила вопрос о возвращении кинотеатра городу. Сейчас кинотеатр находится на реконструкции.

Как сообщал "Апостроф", 26 сентября во Львове строительный кран упал на складские помещения торгового центра, один человек пострадал.

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