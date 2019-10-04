В Киеве на выходные перекроют ряд улиц: карта

В Киеве транспорт изменит свою работу из-за проведения марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, публикуя карты с ограничением движения по улицам столицы.

В связи с подготовительными работами в районе Софийской площади, откуда будут стартовать участники забега, с 21:00 (4 октября) до 22:00 (6 октября) будет ограничено движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской.

Кроме этого с 5:00 (5 октября) до 22:00 (6 октября) для проезда будут ограничены улице Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской).

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве перекрывали движение из-за Всеукраинского велодня, который проходил в субботу, 1 июня.