В Киеве поймали пару вооруженных уличных грабителей: опубликованы фото

4 октября в Голосеевском районе столицы на улице Протасов Яр двое подростков напали на 14-летнего парня.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Как стало известно, в Голосеевское управление полиции позвонила женщина, которая сообщила о злоумышленниках, избивших подростка и забравших у него мобильный телефон. На вызов выехала следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы полиции.

Оказалось, что парень встретил двух знакомых, которые решили отобрать его вещи. Ребята несколько раз ударили несовершеннолетнего по голове, а после, угрожая ножом, забрали у него смартфон и наушники.

"После совершенного сообщники скрылись. При отработке видео с камер наблюдения мы установили их личности, а в ходе оперативных мероприятий разыскали и задержали правонарушителей. Ими оказались ранее не судимые киевляне - 19 и 24 годов", - рассказал начальник отделения Голосеевского управления полиции Сергей Вишневский.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали воровку, которая проникла в квартиру к жертвам, сославшись на потребности ребенка.