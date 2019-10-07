Неадекватные подростки устроили масштабное ДТП в Киеве: фото и видео с места ЧП

Вечером в понедельник, 7 октября, в Киеве подростки за рулем Chevrolet устроили масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате чего двое человек получили травмы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Киев оперативный".

На проспекте Правды подростки на автомобиле Chevrolet на всех парах въехали в Fiat, который тут же отбросило в Volkswagen, а тот откинуло в Hyundai.

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Виновники аварии после случившегося скрылись с места аварии, а прибывшие на место аварии медики оказали медицинскую помощь двум людям – женщине-водителю Fiat и пассажиру Hyundai.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на воскресенье, 22 сентября, в Киеве произошло страшное ДТП с такси Uber, в результате чего автомобиль перевернулся.