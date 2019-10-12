В Киеве хитрый таксист незаметно ограбил пассажира: пострадавший показал фото

11 октября в Киеве таксист украл у пассажира кошелек и мобильный телефон.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ехали с товарищем из центра. Долго не могли вызвать такси, поэтому начали ловить с руки. Этот подобрал нас. Отвезли товарища на Петропавловку. Потом повез меня на Софиевскую Борщаговку. Таксист "не русский", был очень общительным. Я спросил могу ли я рассчитаться переводом на карту (так как налички практически не было). Он сказал, что у него нет банковской карты, и чтобы я снял с банкомата. Я ответил, что раз мы едем в сторону моего дома - как раз у меня в доме есть банкомат", - говорится в публикации.

Таксист, не доехав пару километров до дома пассажира, стал настаивать остановится возле супермаркета "АТБ", чтобы снять деньги. Когда мужчина вышел снимать деньги, то таксист пошел вслед за ним под предлогом выкурить сигарету. Пассажир не придал этому инциденту значения. Однако, вскоре оказалось, что таксист подсмотрел пин-код банковской карты.

По словам пострадавшего, он расплатился с таксистом, и они поехали в пункт назначения. Однако, когда прибыли на место, то таксист предложил выйти покурить и завершить беседу о спорте. Выйдя на улицу таксист постоянно пытался подойти поближе под разными предлогами. Потом начал рассказывать о каком-то "супер приеме" и взаимодействовать с клиентом. Когда пассажир резко отреагировал, то таксист сразу прыгнул в автомобиль и быстро скрылся.

Вскоре проверив карманы, пассажир не обнаружил кошелька и телефона. Через 14 минут после того как уехал таксист начали приходить сообщения с банка о том, что в районе Политехнического института с банковской карты снимают деньги.

Пассажир быстро заблокировал карты, однако таксист успел снять уже большую сумму денег. На место происшествия приехала Нацполиция. Машина таксиста Daewoo 5E37352.

Как сообщал "Апостроф", в Соломенском районе Киева таксист напал с ножом на иностранца и ограбил его, забрав кошелек с 1700 гривен и 1000 турецких лир.