RU  UA  EN

суббота, 12 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 октября

10:09
На Японию обрушился смертельный супертайфун "Хагибис": опубликованы жуткие видео
09:16
Родные больной Заворотнюк рассказали, кому не стоит доверять
07:30
США накрыли масштабные пожары: опубликованы видео настоящего "ада"
02:28
В России в прямом эфире на всю страну прозвучал слоган "Слава Украине": опубликовано видео

11 октября

23:21
В США задержали знаменитую оскароносную актрису: в чем ее обвиняют, фото и видео
21:11
По делу об импичменте Трампа заслушали экс-посла в Украине: что она сказала
20:31
Трамп отправит Путину посла, который выгнал из США дипломатов РФ
17:41
Оля Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
16:28
Впереди тяжелые времена: Ада Роговцева обратилась к украинским военным
15:12
В Instagram Заворотнюк появился первый пост с момента разговоров о смертельной болезни
14:32
Звезда блокбастера "Капитан Марвел" хочет сделать фильм о женщинах-супергероях
14:05
Украинская певица с мужем узнали пол их первенца: трогательное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве хитрый таксист незаметно ограбил пассажира: пострадавший показал фото

суббота, 12 октября 2019, 00:23
переглянути новину українською

11 октября в Киеве таксист украл у пассажира кошелек и мобильный телефон.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ехали с товарищем из центра. Долго не могли вызвать такси, поэтому начали ловить с руки. Этот подобрал нас. Отвезли товарища на Петропавловку. Потом повез меня на Софиевскую Борщаговку. Таксист "не русский", был очень общительным. Я спросил могу ли я рассчитаться переводом на карту (так как налички практически не было). Он сказал, что у него нет банковской карты, и чтобы я снял с банкомата. Я ответил, что раз мы едем в сторону моего дома - как раз у меня в доме есть банкомат", - говорится в публикации.

Таксист, не доехав пару километров до дома пассажира, стал настаивать остановится возле супермаркета "АТБ", чтобы снять деньги. Когда мужчина вышел снимать деньги, то таксист пошел вслед за ним под предлогом выкурить сигарету. Пассажир не придал этому инциденту значения. Однако, вскоре оказалось, что таксист подсмотрел пин-код банковской карты.

По словам пострадавшего, он расплатился с таксистом, и они поехали в пункт назначения. Однако, когда прибыли на место, то таксист предложил выйти покурить и завершить беседу о спорте. Выйдя на улицу таксист постоянно пытался подойти поближе под разными предлогами. Потом начал рассказывать о каком-то "супер приеме" и взаимодействовать с клиентом. Когда пассажир резко отреагировал, то таксист сразу прыгнул в автомобиль и быстро скрылся.

Вскоре проверив карманы, пассажир не обнаружил кошелька и телефона. Через 14 минут после того как уехал таксист начали приходить сообщения с банка о том, что в районе Политехнического института с банковской карты снимают деньги.

Пассажир быстро заблокировал карты, однако таксист успел снять уже большую сумму денег. На место происшествия приехала Нацполиция. Машина таксиста Daewoo 5E37352.

Как сообщал "Апостроф", в Соломенском районе Киева таксист напал с ножом на иностранца и ограбил его, забрав кошелек с 1700 гривен и 1000 турецких лир.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: