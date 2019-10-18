В Киеве водитель с младенцем поставил рекорд содержания алкоголя в крови: опубликованы фото

В Киеве задержали водителя с признаками алкогольного опьянения и младенцем в салоне авто.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Женщина-очевидец сообщила полиции, на улице Николая Ушакова человек с явными признаками алкогольного опьянения и маленьким ребенком сел за руль автомобиля Volkswagen и начинает ехать.

Патрульные немедленно отправились на вызов. Водитель не успел далеко отъехать, и уже через несколько минут патрульные остановили его авто. В салоне находилась маленькая девочка.

Во время общения с водителем, инспекторы убедились, что у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Поэтому предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста "Драгер". Прибор показал - 3.36 ‰, что почти в 17 раз превышает допустимую норму. Объяснить, почему сел за руль в таком состоянии да еще и с маленьким ребенком, мужчина не смог.

На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, отстранили от управления транспортным средством. На место происшествия прибежала и жена водителя, которая унесла малыша.

Как сообщал "Апостроф", 16 октября, вечером на въезде в село Дмитровка Килийского района Одесской области произошло жуткое ДТП - авто вылетело с дороги, столкнулось со въездной стелой и взорвалось.