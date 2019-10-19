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Убитый в Киеве иностранец оказался танцором и внуком известного музыканта: фото

суббота, 19 октября 2019, 08:04
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22-летний Джавид Гаджиев, который был убит в Киеве в начале октября, был внуком известного азербайджанского композитора Тельмана Гаджиева, работал в Украине в банке и занимался бальными танцами.

Об этом в интервью изданию "1news" рассказала мать убитого, Мина Гаджиева.

По словам Гаджиевой, ее сын был талантливым, добрым и разносторонне одаренным человеком. Подозреваемый в его убийстве, Али Айдын оглу Абдуллаев, оказался другом Гаджиева, с которым они были знакомы с первого курса университета.

"Но с первого же семестра Али отчислили за прогулы и неуспеваемость. Он потом 3,5 года обманывал родителей, говорил, что учился в институте. Джавид всем помогал. И с Али он поддерживал отношения, тот не раз был у нас дома, на дни рождения приходил", – говорит Гаджиева.

По ее словам, перед убийством Али звал Джавида в Киев, чтобы совершить путешествие в Будапешт. Ради этого Гаджиев даже отменил заграничную поездку.

"30-го он прилетел в Киев, 1 октября написал мне, сказал, что сидит в итальянском ресторанчике, послал фото оттуда, улыбающееся. Я не знала, что это его последняя фотография!", – говорит мать убитого.

Фото подозреваемого:

Как ранее сообщал "Апостроф", полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летней женщины и ее 8-летней дочери в городе Кицмань Черновицкой области.

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