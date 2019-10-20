Под Киевом мужчина умер во время задержания полицией: детали ЧП и фото

В субботу, 19 октября, в поселке Барышевка Киевской области во время задержания полицейскими умер 33-летний мужчина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции области.

По словам полицейских, на спецлинию "102" поступило сообщение о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

Правоохранители разыскали нападавшего, который начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции и бросался на них с ножом. Им удалось обезвредить и задержать мужчину.

"Постепенно, задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер", - сообщили в полиции.

Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований, имеющихся телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть, не обнаружил. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщал "Апостроф", в городе Васильков, Киевской области, из-за словесного конфликта на остановке общественного транспорта двое полицейских похитили и жестоко избили местного жителя.