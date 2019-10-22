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В Киеве квартирного вора поймали за интересным занятием: фото

вторник, 22 октября 2019, 17:05
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22 октября в столице на улице Антоновича житель многоэтажки заметил вора, который подбирал ключи к замкам.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На улице Антоновича человек, который находился дома, сначала услышал, а потом и увидел другого мужчину, который ходил по лестничным клеткам и ковырялся в замках", - говорится в сообщении.

Очевидец не терял времени и сразу позвонил на 102 и сообщил об увиденном. За несколько минут на место прибыл наряд Полиции, который находился неподалеку. Именно в этот момент парень пытался убежать.

Однако, правоохранители успешно догнали злоумышленника и нашли похищенные вещи.

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Как сообщал "Апостроф", в ночь на 20 октября в столице на улице Эспланадной, 32 ограбили офис. Кражу в офисе возле метро "Дворец Спорта" совершили двое мужчин около 03.20 ночи. Воры совершили "операцию" в течение 2 минут.

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