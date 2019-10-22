В Киеве мощный пожар дотла уничтожил магазин: видео

В ночь с 21 на 22 октября в Деснянском районе столицы на улице Драйзера загорелся магазин "Конфискат".

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Магазин загорелся около 3 часов ночи. Некоторые очевидцы утверждают, что слышали взрыв.

В результате пожара весь мини-рынок "Конфискат" полностью сгорел. Пока неизвестны причины пожара и имена вероятных пострадавших. Сейчас на месте инцидента работают пожарные, полиция и медики.

Как сообщал "Апостроф", 11 октября, в Киеве на улице Героев Севастополя, 26 произошел пожар. Как минимум одна квартира полностью выгорела.

Также 20 октября, в Свято-Иверском мужском монастыре в Одессе произошел крупный пожар. Загорелась пекарня, расположенная в здании бывшей воскресной школы. Огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров.