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В рекламе новой модели BMW "засветились" киевские мосты: видео

вторник, 22 октября 2019, 02:05
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Компания BMW представила рекламу новой модели автомобиля 2 Series Gran Coupе, которую снимали в Киеве.

Об этом сообщается на официальной странице BMW.

На видео можно узнать Дарницкий и Подольско-Воскресенский мосты, Почтовую площадь и подольской набережную. Кроме того, отдельные сцены для рекламы были сняты в имении графини Уваровой на Липках.

На видео автомобиль рассекает пространство на огромной скорости, а Киев показан с новой необычной стороны.

Как сообщал "Апостроф", 3 октября в Киева заметили автомобиль необычного вида. На крыше странного автомобиля восседала фигура инопланетного "Чужого", вооруженного пулеметом, а задняя его часть была оформлена в виде реактивных двигателей. Передвигалось транспортное средство на прицепе к микроавтобусу.

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