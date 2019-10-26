В Киеве накануне Хэллоуина прошел парад зомби: эксклюзивные фото

В субботу, 26 октября, в центре столицы прошло мероприятие в честь Хэллоуина - парад зомби Zombie Walk.

Фото сделал корреспондент "Апострофа".

Это ежегодное якобы представление, которое уже неоднократно собирало сотни людей, которые переодеты в зомби ходят по улицам города. Приходить могут все желающие в тематическом костюме - зомби, призрака, мутанта, ведьмы, вампира или любой другой нечисти.

На этот раз десятки людей вышли на "страшный" парад и пугали людей в центре Киева. С помощью одежды и грима участники были максимально похожи на разную нечисть.

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Как сообщал "Апостроф", 25-летняя мать Карли Томас оказалась под шквалом критики и даже угроз в соцсетях после того, как показала жуткие фото грима и костюмов своих детей к Хэллоуину.