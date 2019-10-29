Под Киевом авто влетело в водителя автобуса: фото смертельного ДТП

Во вторник, 29 октября, под Киевом из-за жуткой невнимательности произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель пассажирского автобуса ТАТА.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, уточняя, что авария произошла на трассе "Киев-Одесса".

"Водитель автобуса ТАТА остановился из-за технической неисправности - оторвалось правое переднее колесо, которое откатилось на другую сторону проезжей части", - говорится в сообщении.

Водитель, пытаясь забрать колесо, решил перейти проезжую часть в неустановленном месте. При переходе проезжей части на мужчину совершил наезд водитель Fiat Doblo. Мужчина погиб мгновенно. Ведется следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в жутком ДТП под Киевом погиб известный путешественник Андрей Грибан с 9-летней дочерью супруги.