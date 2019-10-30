Появилось видео с источником радиации в Киеве и новые подробности ЧП

Появились новые подробности ЧП с "выбросом" радиации на территории лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС в Киеве, где были обнаружены капсулы с цезием.

Как говорится в сюжете ТСН, капсулы могли попасть на территорию в 1986 году.

Так, радиационный фон заметно превышен в одноэтажном здании лаборатории обсерватории. По словам спасателей, здесь находиться очень опасно.

В ходе осмотра на территории лаборатории нашли две ампулы, которые излучают радиацию.

При этом специалисты заверяют, что для жителей близлежащих домов угрозы нет.

В ближайшее время следователи должны установить то, как капсулы попали на территорию обсерватории, так как они имеют индивидуальные номера.

Читайте также материал "Апострофа": Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине.