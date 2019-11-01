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В Киеве пропал мальчик с аутизмом: приметы и фото

пятница, 01 ноября 2019, 20:28
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Фото: Киев оперативный\Telegram

В Киеве ищут 16-летнего подростка, больного аутизмом.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"Мальчик с аутизмом, 16 лет, убежал (примерно в 15:30) от мамы в районе ТРЦ "Метрополис", - говорится в сообщении.

Известно, что он был одет в темно-синюю куртку, без капюшона, темно-синие джинсы, обут в черные ботинки с ярко-зелеными шнурками.

"Без шапки. Не слышит. Волосы взлохмачены. Любое содействие приветствуется", - добавляют в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве уже почти месяц идут поиски молодого человека, который пропал в начале августа. Он уведомил знакомых, что его обокрали, а затем пропал.

Кроме того, в Киеве загадочно пропала молодая девушка.

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