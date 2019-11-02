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Киевлян предупредили о надвигающейся опасности: что известно

суббота, 02 ноября 2019, 18:46
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Фото: Фото из открытых источников

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, которое будет определяться резкими порывами ветра.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на официальный портал Киева.

"3 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Киевлян просят быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности при сильном ветре. В частности, необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае, если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев. Если же вас застал ветер внезапно, лучше укрыться в ближайшем здании.

Не стоит также находиться слишком близко к деревьям или парковать у них авто.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что штормовой ветер в Украине связан с приходом антициклона.

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