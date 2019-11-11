Избил и выбросил: в Киеве произошла варварская история с собакой

В Киеве подобрали породистую собаку, которую хозяин избивал и выгнал на улицу.

Об этом сообщает в Facebook блогер Влад Антонов.

По его словам, собака здорова, однако сильно напугана. На свою кличку животное начинает лаять и защищаться, привыкла к тому, что ее избивали.

Порода пса – немецкий курцхаар, или немецкая немецкая короткошерстная легавая, самка, возраст – 4-5 лет, стерилизована.

"Срочно ищем новый дом, нужен владелец с опытом содержания крупных собак и квартирой более 50 кв. м или домом", – пишет блогер.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 20 октября в Киеве двое неизвестных подошли к женщине, которая гуляла со своей собакой, и отобрали питомца.