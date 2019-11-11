RU  UA  EN

понедельник, 11 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 ноября

11:45
60-летняя француженка обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании
11:29
Семья Заворотнюк осадила известного продюсера за ложные новости о здоровье актрисы
10:58
Зрители выбрали лучшие фильмы и сериалы 2019 года: победители премии People's Choice Awards
10:05
В России мать с двумя детьми выбросилась из окна: жуткие подробности и видео с места
07:00
Рецепт шаурмы по-домашнему: как сделать популярный фастфуд вкуснее и полезнее
00:45
12 выпуск Танців з зірками-2019: кто не прошел в полуфинал

10 ноября

19:00
Где встретить Новый год? У нас есть для вас 5 интересных идей
11:00
61-летняя Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта": фото и видео
09:05
Рыба с человеческим лицом: в Китае туристов перепугало жуткое существо в реке, видео
07:20
Выбор вслепую и нарушение правил: как прошел первый тренировочный лагерь Х-фактора
07:00
Домашние рогалики с начинкой: простой рецепт любимого десерта к чаю

9 ноября

23:04
Участница Х-фактора нарушила правила и осталась на шоу вопреки решению судей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Избил и выбросил: в Киеве произошла варварская история с собакой

понедельник, 11 ноября 2019, 11:52
переглянути новину українською

В Киеве подобрали породистую собаку, которую хозяин избивал и выгнал на улицу.

Об этом сообщает в Facebook блогер Влад Антонов.

По его словам, собака здорова, однако сильно напугана. На свою кличку животное начинает лаять и защищаться, привыкла к тому, что ее избивали.

Порода пса – немецкий курцхаар, или немецкая немецкая короткошерстная легавая, самка, возраст – 4-5 лет, стерилизована.

"Срочно ищем новый дом, нужен владелец с опытом содержания крупных собак и квартирой более 50 кв. м или домом", – пишет блогер.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 20 октября в Киеве двое неизвестных подошли к женщине, которая гуляла со своей собакой, и отобрали питомца.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: