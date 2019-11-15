В Киеве спецназ взял штурмом захваченную квартиру: видео

В пятницу, 15 ноября, в Киеве отряд полиции спецназначения задержал группу коллекторов, которые захватили квартиру и вытолкали из нее владельцев.

Об этом пишет "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Так, отмечается, что квартира по адресу Сталинграда, 24Б была захвачена группой коллекторов из 10 человек. Они срезали замки, выгнали хозяев, и забаррикадировались внутри.

Позже на место прибыли правоохранители, а также спецназ. Они проникли в квартиру и оперативно преступников задержали. При этом во время штурма коллекторы пытались сделать вид, что ничего не нарушали и сами проживают по этому адресу.

"Когда спецназовцы залетели в квартиру - все эти люди делали вид, что просто смотрят телевизор", - сообщили администраторы сообщества.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео подготовки к штурму захваченной коллекторами квартиры в Киеве.