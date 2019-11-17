Смертельный взрыв в общежитии Киева: появились новые подробности и видео с места

Полиция установила личности мужчин, которые погибли при взрыве гранаты в общежитии Киева 16 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как известно, ЧП произошло в Деснянском районе столицы около 21:00. Там, по предварительной информации, жители общежития бросили гранату в помещении, которая мгновенно взорвалась. В результате инцидента погибли два человека.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

По данным издание "Информатор", взрыв произошел на втором этаже здания в жилом помещении. Погибшим вследствие этого мужчинам было до 30 лет,. Родом они не из Киева, но проживали в столице.

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове посреди улицы мужчина подорвал себя на гранате. По предварительным данным, им оказался злоумышленник, который устроил стрельбу возле супермаркета.