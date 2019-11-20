В Киеве произошло серьезное ДТП возле Верховной Рады: первые подробности и видео

Возле Верховной Рады Украины произошло тройное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Авария произошла на улице Грушевского, прямо у здания Верховной Рады.

Информация о причинах аварии и пострадавших устанавливается.

Напомним, что в ночь на 20 ноября в Киеве в результате ДТП погибли два человека , еще восемь - получили телесные повреждения.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 17 ноября, поздно вечером в Киеве пьяный водитель такси устроил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала беременная девушка.