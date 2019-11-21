Даже не затормозил: в Киеве водитель на бешеной скорости протаранил столб, фото

В ночь на 21 ноября в Киеве произошла довольно странная авария: здесь автомобиль на полной скорости влетел в столб.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua, инцидент произошел в Подольском районе.

Здесь BMW на скорости врезался в столб. Как говорят очевидцы событий, водитель даже не пытался затормозить.

При этом о состоянии здоровья водителя пока ничего не известно. Также неясно, был ли в автомобиле еще кто-либо кроме него.

Полиция устанавливает причины происшествия и информацию о пострадавших.

Также в сети показали фотографию с места событий. На ней видно, что автомобиль получил серьезные механические повреждения при столкновении с электроопорой.

Напомним, что Киев побил очередной антирекорд, на дорогах которого зафиксировали автотранспорт, двигавшейся с "бешеной" скоростью в 288 км/ч.