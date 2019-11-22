Поделили "добычу" и продолжили охоту: юные уличные воровки попали на видео в центре Киева

На Андреевском спуске в историческом центре Киева две несовершеннолетних девушки поделили между собой предположительно украденные деньги, а кошелек выбросили в подворотню.

Это зафиксировала уличная камера видеонаблюдения, передает "Киев Оперативный" в Facebook.

На видео видно, как девушка в черной шапке с кошачьими ушками, светлом полушубке, бордовых брюках и черно-белых кроссовках с черной сумкой на ремне через плечо вместе со своей подругой заходит во двор дома, вход в который перекрывают металлические ворота. Ее подруга одета в черную куртку, светло-синие джинсы и черные сапожки. На шее - розовый шарф. Обоим девушкам на вид не более 18 лет.

Девушка в черной куртке держит в руках предмет, похожий на кошелек. Достает купюры и кладет себе в карман. Остальные отдает подруге. Кошелек запихивает в отверстия между фанерным щитом и брусчаткой.

Видео вызвало у пользователей горячую дискуссию. Некоторые считают, что вина девушек не доказана и называть их воровками неэтично. Мол, сам момент преступления камере не сняли. а кошелек девушки могли принести из дома. Другие подписчики канала призывают киевлян быть бдительными и настаивают, что личности девушек нужно установить. а их родителей привлечь к ответственности.

Тем времени 19 ноября во поселке Бровары Киевской области задержали вора, который охотился на элитные часы.