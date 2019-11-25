Голый на морозе: в Киеве обнаружили труп загадочного погибшего мужчины, фото

В понедельник, 25 ноября, в одном из дворов Киева жители нашли бездыханное тело мужчины.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Страшную находку обнаружили утром по адресу улица Ильенко, 71. Мужчина в одних трусах без признаков жизни лежал около подъезда.

"Довольно странно - говорят, что умер от переохлаждения", - написали в ресурсе и опубликовали фото с места ЧП.

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В сети пользователи прокомментировали трагедию.

Как сообщал "Апостроф", 20 ноября в Киеве на улице Введенской был обнаружен труп мужчины, весь в крови. Прохожий, который нашел мужчину около 3 часов ночи, обратился к патрулю полиции, а затем на место были направлены следователи.

Позже полиция установила детали смерти 25-летнего мужчины. Также они задержали 19-летнего подозреваемого в убийстве.