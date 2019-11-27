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В центре Киева произошел масштабный блэкаут: фото и последние подробности

среда, 27 ноября 2019, 23:15
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В Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Буквы".

В результате короткого замыкания была повреждена щитовая электрооборудования линии "Бастионная", без света остались 52 жилых многоквартирных дома, 14 частных домов и 15 учреждений, расположенных на улицах Джона Маккейна, Старонаводницкой и Иоанна Павла ІІ.

Также света нет на части бульвара Леси Украинки и части улицы Евгения Коновальца.

В компании “ДТЭК Киевские электросети” сообщили, что отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.

“Авария на источнике питания. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения”, — сообщили в компании.

В ГСЧС cообщили, что по улице Старонаводницкой произошло задымление трансформаторной будки.

Стоит отметить, что из-за аварийного отключения света не работают светофоры в этом районе и образовались пробки.

"В течение ночи специалисты ДТЭК Киевские электросети будут восстанавливать поврежденное оборудование распределительной подстанции, чтобы возобновить питание потребителей по основной схеме", — говорится в сообщении энергетиков.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что столичный ЖК оказался на грани "ледникового периода" из-за монополии на тепло в руках местного депутата.

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