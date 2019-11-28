Под Киевом произошел масштабный блэкаут: фото и подробности ЧП

В четверг, 28 ноября, под Киевом, в городе Буча, который находится в 25 километрах от столицы, произошло масштабное отключение электричества.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Известно, что свет пропал во многих многоэтажках и частном секторе. Отключение произошло около 16:00.

Как рассказали корреспонденту "Апострофа" в облэнерго, произошла авария на линии электропередач. На данный момент причины выясняются.

Как сообщалось, ранее под Кропивницким произошло серьезное коммунальное ЧП, в результате чего без тепла остались 111 жилых домов и 2 детских сада.

Подробнее о причинах масштабных порывов теплосетей в Украине, читайте в материале "Апострофа": "Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить.