Запомните их лица: в сети показали фото опасных аферисток, промышляющих в Киеве

В Киеве правоохранители задержали преступниц, которые обманули одинокого пожилого человека.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Мошенницы пришли по адресу бульвар Кольцова, 17 в квартиру, где проживает женщина 1938 года рождения. Аферистки представились работниками госструктуры и заявились под предлогом "государственной денежной реформы". Они якобы обменяли "старые деньги на новые".

Пожилая женщина позже поняла подвох и обратилась в полицию. Правоохранители сумели задержать банду. Ее членами оказались:

Кальмар Изабелла Николаевна, 1970 года рождения, ранее судимая за хранение наркотиков. Ковальская Светлана Феликсовна, 1977 года рождения. Ковальская Злата Артуровна, 2004 года рождения.

"Пожалуйста, покажите эти лица своим пожилым родственникам, поскольку, скорее всего, уже сегодня-завтра они снова выйдут на улицы (такое уже у нас законодательство)", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 4 декабря в Киеве на железнодорожном вокзале банда воровок ограбила гражданина Кита