Запомните их лица: в сети показали фото опасных аферисток, промышляющих в Киеве

В Киеве правоохранители задержали преступниц, которые обманули одинокого пожилого человека.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".
Мошенницы пришли по адресу бульвар Кольцова, 17 в квартиру, где проживает женщина 1938 года рождения. Аферистки представились работниками госструктуры и заявились под предлогом "государственной денежной реформы". Они якобы обменяли "старые деньги на новые".
Пожилая женщина позже поняла подвох и обратилась в полицию. Правоохранители сумели задержать банду. Ее членами оказались:
- Кальмар Изабелла Николаевна, 1970 года рождения, ранее судимая за хранение наркотиков.
- Ковальская Светлана Феликсовна, 1977 года рождения.
- Ковальская Злата Артуровна, 2004 года рождения.
"Пожалуйста, покажите эти лица своим пожилым родственникам, поскольку, скорее всего, уже сегодня-завтра они снова выйдут на улицы (такое уже у нас законодательство)", - написали в сети.
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