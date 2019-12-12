Новый способ бороться с Майданом: в сети смеются над открытием катка возле Офиса президента

Под Офисом президента Украины начали монтаж общественного катка, в сети появились забавные фотожабы. Украинцы считают, что каток нужен президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы оградить себя от протестующих.

В сети появились соответствующие фото.

Одна из фотожаб появилась в Telegram канал Алексея Голобуцкого.

Для фотоколлажа автор использовал кадр из советской комедии "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого. С помощью фотомонтажа Косой, Доцент и Хмырь, переодетые женщинами, превратились в современных политиков. Они радуются открытию катка и говорят, что это - остроумный способ избавиться митингующих под ОПУ. Но главное сейчас - самим не поскользнуться на льду.

На одном из фото вспомнили Зеленському аналогичный поступок экс-президента Украины Виктора Януковича. В конце 2013 года он приказал монтировать новогоднюю елку на Майдане Независимости, где митингующие требовали подписания ассоциации с ЕС.

"Тут один тоже 6 лет назад пробовал ставить "елку". Так если что, он сейчас в Ростове", - написал пользователь сети Сергей Рябенко.

"Ну не знаю. Работники офиса заказали костюмы для фигурного катания? Летом можно в шортиках, зимой на коньках, трико и коротких юбочках. Можно со стразиками", - написала в сети пользователь Facebook Алена Павлишин.

Каток расположили почти возле входа в здание, на месте, где ранее проводили акции активисты.

"Перекрывать площадь никто не собирается. Уже утром на Банковой успели смонтировать ограждение. На нем указано, что каток - социальный проект. Киевляне такую инициативу воспринимают позитивно, но сомневаются относительно целесообразности размещения катка", - сообщили в СМИ.

Посещение катка будет бесплатным, попасть туда сможет любой желающий, но со своими коньками - проката не будет, сообщил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин. Он пояснил, что этот каток является социальным проектом ВДНХ.

"У нас был разговор с руководством Государственного управления делами и в результате мы получили согласие на установку катка прямо перед Офисом президента", - пояснил он.

Фото: Скриншот видео 5.ua

Дата открытия зависит от погоды. Ориентировочно это 28-29 декабря. Если морозы наступят раньше, то работать он начнет с 26 числа, если позже - с 30.

"Апостроф" ранее сообщал, что 5 декабря под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялось сразу два митинга.